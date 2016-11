Chemielehrer Dr. Julius Kelp ist nicht gerade ein Frauenschwarm. Kurzsichtig, unansehnlich und äußerst tollpatschig, wird er von der Damenwelt ignoriert und von seinen Schülern und Kollegen verspottet. Doch eines Tages braut Kelp einen magischen Trank zusammen, der ihn in einen erfahrenen, gutaussehenden Herzensbrecher namens "Buddy Love" verwandelt. Die ständigen Verwandlungen bringen den tollpatschigen Professor jedoch im Handumdrehen in große Schwierigkeiten. Denn die Studentin, die Kelp heimlich verehrt, ist ausgerechnet dem selbstverliebten Buddy verfallen?. In Google-Kalender eintragen