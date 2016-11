ATV 2 20:15 bis 22:15 Fantasyfilm Aladin I 1986 2016-11-19 00:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der 15jährige Al Hadin arbeitet in einem alten Trödelladen. Als er eines Tages eine antike Wunderlampe findet und putzt, erscheint ihm ein 300 Jahre alter Geist. Aladin ist ein Dschinn und steht von nun an dem jungen Teenager mit Rat und Tat zur Verfügung. So beginnt für die beiden ein unglaubliches Abenteuer: Sei es ein fliegender Rolls-Royce oder einmal der Star beim Basketball zu sein, der Geist aus der Flasche erfüllt Al jeden Wunsch. Doch es dauert nicht lange bis auch die Unterwelt auf Aladin und seine Kräfte aufmerksam wird und versucht mit aller Gewalt an die Wunderlampe zu gelangen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Lampengeist) Luca Venantini (Al Haddin) Janet Agren (Janet Haddin) Julian Voloshin (Jeremiah) Umberto Raho (Polizeichef) Lou Marsh (Tony) Diamy Spencer (Patricia O'Connor) Originaltitel: Superfantagenio Regie: Bruno Corbucci Drehbuch: Mario Amendola, Bruno Corbucci, Marcello Fondato Kamera: Silvano Ippoliti Musik: Fabio Frizzi Altersempfehlung: ab 6