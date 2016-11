kabel eins 03:45 bis 05:15 Thriller Breakdown USA 1997 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jeff Taylor hat zusammen mit seiner Frau Amy mitten in der Wüste eine Autopanne. Mit einem zwielichtigen Trucker fährt Amy zur nächsten Tankstelle, um Hilfe zu holen. Als Jeff inzwischen den Wagen selbst wieder in Gang bringt und zur Tankstelle fährt, will dort niemand seine Frau gesehen haben. Er prallt auf eine Wand von Ignoranz und Feindseligkeit. Ganz auf sich allein gestellt, zieht Jeff alle Register, um Amy zu finden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Jeff Taylor) J.T. Walsh (Red Barr) Kathleen Quinlan (Amy Taylor) M.C. Gainey (Earl) Jack Noseworthy (Billy) Rex Linn (Sheriff Boyd) Ritch Brinkley (Al) Originaltitel: Breakdown Regie: Jonathan Mostow Drehbuch: Jonathan Mostow, Sam Montgomery Kamera: Douglas Milsome Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 16