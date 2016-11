kabel eins 04:10 bis 05:30 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Stadtpolizei Halle D 2015 16:9 HDTV Merken In Halle an der Saale treten die Streifenpolizisten Steffen Wilke und Jens Thiele ihren Nachtdienst an. Mit jährlich fast 30.000 Straftaten kann die Stadt zu Recht als raues Pflaster bezeichnet werden. Auch diese Nacht hat es in sich. Und: Der Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück ist neben London das wichtigste europäische Drehkreuz von Europas größter Billig-Airline. Die Check-in-Mitarbeiterin Meike Hansen hat heute alle Hände voll zu tun In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter