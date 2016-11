Disney Channel 14:50 bis 15:15 Trickserie Disneys Kim Possible Mission zwischen den Zeiten, Teil 2: Vergangenheit USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Um Kim zu schwächen, hat Drakken eine Computeranalyse erstellt, um Kims verletzlichste Tage herauszusuchen. Diese befinden sich weit in der Vergangenheit: Ihr erster Tag in der Vorschule und der Tag, an dem sie ihre Homepage erstellt hat. Drakken, Killigan und Monkey Fist machen sich also auf den Weg in die Vergangenheit und müssen sich dort mit der kleinen Kim und auch mit dem kleinen Ron rumschlagen. Zum Glück kommt Rufus 3000, und es gelingt ihnen, die drei Schurken von der Polizei festnehmen zu lassen. Nur leider hat Shego noch den Zeitaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Bill Motz, Bob Roth