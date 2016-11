Phoenix 04:45 bis 06:00 Reportage Hauptstadtbeschluss D 2016 Live TV Merken Vor 25 Jahren, am 20. Juni 1991, wählte der Deutsche Bundestag mit knapper Mehrheit Berlin zum neuen Parlaments- und Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschlands. phoenixReporter Heinz Abel zeichnet mit Originalfilmmaterial die Bonn-Berlin-Debatte nach und spricht mit Zeitzeugen über die Geschehnisse rund um den Hauptstadtbeschluss vor 25 Jahren. In Exklusivinterviews schildern Wolfgang Schäuble, Rita Süssmuth, Wolfgang Thierse, Gregor Gysi, Norbert Blüm und Helmut Herles (1991-1999 Chefredakteur Bonner General-Anzeiger) ihre Erinnerungen rund um den Bonn-Berlin-Hauptstadtbeschluss. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hauptstadtbeschluss