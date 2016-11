Phoenix 03:00 bis 04:45 Reportage Der Weg zur Einheit D 2015 Live TV Merken Nur 329 Tage vergingen zwischen dem Mauerfall am 9. November 1989 und der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten am 3. Oktober 1990. Heinz Abel beschreibt im phoenix Thema "Der Weg zur Einheit" die Zeit des Umbruchs, in der Geschichte auf der Überholspur gemacht wurde. Der phoenix-Reporter ist in Berlin rund ums Brandenburger Tor unterwegs und spricht mit Zeitzeugen der friedlichen Revolution, darunter Rudolf Seiters (Chef des Bundeskanzleramts 1989-91), Gregor Gysi (SED/PDS Parteivorsitzender 1989-93), Hans-Dietrich Genscher (Bundesaußenminister 1974-92) sowie Lothar de Maiziere (Ministerpräsident DDR 1990). Historische Fernsehnachrichten aus Tagesschau, Heute und Aktueller Kamera ergänzen die Sendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Weg zur Einheit