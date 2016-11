Phoenix 09:30 bis 14:00 Sonstiges US-Wahl 2016 - Wie ticken die Amerikaner? 2016 Live TV Merken Weiß gegen schwarz, arm gegen reich, Bürger gegen Establishment - die USA sind ein tief gespaltenes Land. Präsident Barack Obama trat an, die Amerikaner zu versöhnen, doch die Gräben sind tiefer geworden. Und der harte Wahlkampf um die Präsidentschaft polarisiert das Land weiter. Wie konnte es soweit kommen? Und wohin steuert Amerika? Die vierstündige Sendung zeichnet in Interviews und in Reportagen der ARD-Korrespondenten in Washington und New York ein differenziertes und detailreiches Bild der amerikanischen Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: US-Wahl 2016 - Wie ticken die Amerikaner?

