kabel1 classics 09:00 bis 10:45 Horrorfilm Grüne Augen in der Nacht USA 1969

Schwerreich, exzentrisch und bald tot: Tante Danny lebt mit ihren vielen Katzen auf einem prächtigen Anwesen und will den Tieren nach ihrem Ableben das gesamte Vermögen vermachen. Ihr Neffe Wylie sieht das Erbe aber bei sich besser aufgehoben und plant mit seiner Freundin einen Überfall auf das Anwesen. Wylies extreme Katzenphobie könnte das Vorhaben jedoch scheitern lassen.

Schauspieler: Michael Sarrazin (Wylie) Gayle Hunnicutt (Kassia) Eleanor Parker (Tante Danny) Tim Henry (Luke) Laurence Naismith (Dr. Mills) Jennifer Leak (Poor Dear) Linden Chiles (Bendetto) Originaltitel: Eye of the Cat Regie: David Lowell Rich Drehbuch: Joseph Stefano Kamera: Russell Metty, Ellsworth Fredericks Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 16