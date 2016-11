TV5 14:00 bis 15:29 Sonstiges L'Algérie vue du ciel F, AL 2015 Merken L'Algérie, pays grandiose, aux richesses culturelles et naturelles rarissimes. L'oeil de Yann Arthus-Bertrand nous montre le quotidien des Algériens, qu'ils habitent les trépidantes villes côtières ou les montagnes de l'Atlas, les oasis du Sahara ou les douces collines du Sahel. Le portrait aérien du plus grand pays du pourtour méditerranéen. Narration : Jalil Lespert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: L'Algérie vue du ciel Regie: Yann Arthus-Bertrand, Yazid Tizi Drehbuch: Michael Pitiot