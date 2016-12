TV5 18:40 bis 20:02 Sonstiges L'angle éco Le travail c'est fini ! Au secours ! Mon métier disparaît / Productivité : la course sans fin / Productivité : halte à la casse / San Francisco, le travail en miettes / Pays-Bas : travailler moins pour vivre plus Merken Le travail, une occupation... en voie de disparition ! Dans les années qui viennent, 40% des professions d'aujourd'hui auront disparu. Des millions d'emplois vont être supprimés, en France et dans le monde. Faut-il s'en inquiéter - Au sommaire : "Au secours ! Mon métier disparaît" : Téléconseillers, photographes de quartier, secrétaires... Autant de professions en voie de disparition. Qu'en pensent les salariés concernés - "Productivité : la course sans fin" : Depuis cent vingt ans, les usines Michelin produisent plus de pneus avec toujours moins d'ouvriers. Les hommes vont-ils disparaître des usines - Ou s'affranchir enfin du travail pénible - "Productivité : halte à la casse" : La productivité sans limite se paie au prix fort ! Les troubles musculo-squelettiques sont de plus en plus nombreux et les esprits craquent aussi... "San Francisco, le travail en miettes" : Dans cet État de l'Ouest américain, plus d'un tiers des travailleurs sont désormais " indépendants ". "Pays-Bas : travailler moins pour vivre plus" : Un actif hollandais sur deux a choisi de travailler à temps partiel. Et surprise, les entreprises y gagnent en productivité et en efficacité ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: François Lenglet