Serguei Korolev et Wernher von Braun: duel sous la Lune F 2014
L'un est ukrainien, l'autre est allemand et ils ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, ces deux ingénieurs ont une passion commune : l'aéronautique et l'espace. Leur génie scientifique va permettre aux États-Unis et à l'URSS de se livrer une course effrénée pour la conquête de la Lune.
Originaltitel: Serguei Korolev/Wernher von Braun, duel sous la Lune
Regie: Laurent Portes

