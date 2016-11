TV5 20:26 bis 20:30 Sonstiges Destination francophonie Merken L'actualité de la langue française à travers le monde. Chaque semaine, " Destination francophonie " propose un voyage à la découverte d'une initiative montrant le dynamisme, le caractère vivant et mondial du français et de la francophonie. www.facebook.com/destinationfrancophonie Twitter : @dfrancophonie et /dfrancophonie http://enseigner.tv5monde.com/fle/destination-francophonie-1 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ivan Kabacoff Originaltitel: Destination francophonie