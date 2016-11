Servus TV 23:25 bis 23:55 Magazin kulTOUR mit Holender Elisabeth Kulman - Von der Opernbühne ins Rampenlicht Elisabeth Kulman - Von der Opernbühne ins Rampenlicht A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ioan Holender besucht Elisabeth Kulman bei den Probearbeiten zu "La femme c'est moi" und erlebt wenige Wochen später beim Kultursommer Attergau eine hochbegabte Frau mit einem atemberaubenden Soloprogramm. Im Gespräch erfährt er von ihr, wie sie es schafft, ihre Stimme so unterschiedlichen Frauenfiguren wie Bizets Carmen, Saint-Sae¨ns' Dalila oder Weills Seera¨uberjenny zu leihen, und doch auch in Liedern von Schubert bis zu Michael Jackson immer unverwechselbar sie selbst zu bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ioan Holender Originaltitel: kulTOUR mit Holender