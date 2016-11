Servus TV 03:45 bis 05:15 Sport Red Bull TV - Let It Ride 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Weltklasse-Snowboarder Craig Kelly gilt als Ikone seines Sports. Auf der Suche nach Glück reiste er an Orte, die selten in Snowboard-Filmen gezeigt werden: Von British Columbia bis nach Südamerika. Die Filmkamera war stets dabei. Mit Filmmaterial, das im Zeitraum von 15 Jahren gedreht wurde, fängt Regisseur Jacques Russo auf meisterhafte Weise Kellys Temperament, seine Geschicklichkeit und seine Energie ein, die das Leben des Ausnahmeathleten prägten und ihn zahlreiche Weltmeisterschaften gewinnen ließen. Erzählt wird die außergewöhnliche Geschichte von Craig Kelly von Metallica-Frontmann James Hetfield. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

