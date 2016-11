Niederlande 1 07:55 bis 08:45 Sonstiges Pauw NL 2016 HDTV Merken In aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen zendt Pauw een special uit met oud-politicus Wouter Bos. Jeroen Pauw praat met hem het gehele uur over het veranderende politieke klimaat in de wereld, in Europa, maar ook in Nederland. Samen kijken ze naar de gaande veranderingen, overeenkomsten over de hele wereld en naar welke leringen eruit getrokken kunnen worden. Wouter Bos is voorzitter van de raad van bestuur van het VU Medisch ziekenhuis. Eerder was Bos actief in de politiek als fractievoorzitter van de PvdA, minister van Financiën en vicepremier in het kabinet Balkenende IV. In 2010 stapte hij uit de politiek, omdat het een te zware tol legde op zijn privéleven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jeroen Pauw Originaltitel: Pauw