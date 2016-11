ORF 2 03:25 bis 04:20 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 51 Der schwarze Engel A 1999 Stereo Untertitel Merken Claudia will das schwarze Waisenkind adoptieren, doch dies wird von der Behörde abgelehnt. Trautmanns Fall ist geklärt, seine Suspendierung aufgehoben und er wird hochoffiziell rehabilitiert. Lena, die Wirtin des Schutzhauses, hat sich in den schwarzen Maurice verliebt und will ihn gegen den Willen Renés adoptieren.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Wolfgang Böck (Trautmann) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Helma Gautier (Wilma Gneisser) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Erhard Riedlsperger Kamera: Jirí Stibr Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan

