Phoenix 14:45 bis 16:00 Dokumentation Mensch. Macht. Klima D 2016 Live TV Merken Preisfrage: Was können wir tun für ein besseres Klima auf unserem Planeten? Vielleicht lautet die bessere Frage aber so: Was wollen wir überhaupt tun, im Kampf gegen den Klimawandel? Sind wir bereit zu verzichten, bereit uns einzuschränken? Das ist längst nicht so klar, wie sich das mancher vielleicht vorstellt. Weniger heizen, weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen. Ist unsere Gesellschaft bereit zum Wandel gegen den Klimawandel? Die Reporter Stefan Martens und Sven Thomsen stellen diese Fragen in einem phoenix-Themenschwerpunkt und sind dabei auf der Suche nach der richtigen Strategie: Ist es noch möglich den Klimawandel zu vermeiden oder ist der Wandel längst da und es bleibt nur die Frage nach der richtigen Anpassung? In Google-Kalender eintragen Moderation: Stefan Martens, Sven Thomsen Originaltitel: Mensch. Macht. Klima