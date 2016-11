ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Doppelspiel A 1999 2016-11-19 04:15 Stereo Untertitel Merken Die Stimmung unter dem Personal ist angespannt, seit Claudia in Wenzels Auftrag das Hotel auf seine Rentabilität überprüft. Besonders Anna bekommt die Kontrollen zu spüren. Wenzel versucht Anna zu beruhigen. Es sollen doch nur neue Konzepte und Ideen für die Küche erarbeitet werden. Claudia erklärt Jacob, dass er seinen Kredit nicht aus den Anteilen finanzieren kann. Und was wäre, wenn er die Anteile verkauft? Wenzel ist entsetzt. Dazu ist das Schlosshotel noch von Journalisten belagert. Hardy Hellmond, Multimillionär und skrupelloser Geschäftsmann, will hier ein Geschäftstreffen abhalten. Was er erst zu spät realisiert. Reginald, ein gewitzter Journalist, treibt ein schlaues Spiel mit ihm.Buch: Rochus Bassauer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolzz (Wenzel Hofer) Nicole Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Sandra Cervik (Claudia Lendroth) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Rochus Bassauer Kamera: Peter Krause Musik: Gerd Schuller

