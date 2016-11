ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Alles verspielt A 1999 Stereo Untertitel Merken Jacob hat die alte Villa in Gmunden gekauft. Doch das Dach ist nicht in Ordnung. Er braucht einen weiteren Kredit. Umso schlimmer ist als Wenzel ihm mitteilt, dass das Schlosshotel keinen großen Gewinn abwirft. Jacob verlangt Einsicht in die Buchhaltung und eine Bilanzprüfung. Graf Schönbühel, langjähriger Gast im Schlosshotel, gesteht seiner Frau Cora, dass er bankrott ist. Er sieht keinen anderen Ausweg als einen tödlichen Bergunfall vorzutäuschen und in Wirklichkeit nach Mexiko zu verschwinden. Cora lässt sich überreden, ihm bei dem Plan zu helfen. Doch als der Graf nicht an dem vereinbarten Treffpunkt erscheint, wird ihr klar: Er ist mit Agnes auf und davon. Buch: Uta Berlet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Albert Fortell (Graf Schönbühl) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Andrea Lamatsch (Sissy) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Gabriele Werth Kamera: Peter Krause Musik: Gert Schuller

