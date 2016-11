ORF 2 03:15 bis 04:15 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 50 Tiroler Gröstl A 1999 Stereo Untertitel Merken Kudrnac und Franzi "Fünfer" besuchen Sandra und ihre Tante in Tirol. Joschi eröffnet an der Alten Donau einen Bootsverleih. Er hat von Vysloczil das ehemalige "Schnitzlplatzl" gepachtet. Und der suspendierte Trautmann ergibt sich dem Suff. Gneissers Tochter Claudia kommt mit einem schwarzen Waisenkind aus Afrika zurück und sorgt damit für Unruhe.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Wolfgang Böck (Trautmann) Christian Spatzek (August Schimek) Doris Hick (Ines Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Erhard Riedlsperger Kamera: Jirí Stibr Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan

