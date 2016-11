ORF 2 09:05 bis 11:00 Sonstiges Plenarsitzung des Nationalrates mit Fragestunde an den Finanzminister Fragestunde an Finanzminister Hans Jörg Schelling / Vorlage zum Bundesverfassungsgesetz / Nationalratswahlordnung / Bundespräsidentenwahlgesetz A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Finanzminister Hans Jörg Schelling steht zu Beginn der Sitzung im Mittelpunkt des Geschehens: Es gibt eine Fragestunde an den Finanzminister. Im Anschluss daran befassen sich die Abgeordneten mit der Vorlage zum Bundesverfassungsgesetz, der Nationalratswahlordnung und dem Bundespräsidentenwahlgesetz. In Google-Kalender eintragen

