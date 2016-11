ORF 3 02:35 bis 03:20 Dokumentation Hollywood im Krieg An der Front F 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Hollywood-Studios zählen im zweiten Weltkrieg, neben alliierten Truppen, zu den wichtigsten Verbündeten der US-Regierung. Stars, Regisseure, Produzenten und Techniker der Traumfabrik berichten von vorderster Front. Zur Motivation der Aliierten Truppen auf ihrem Weg nach Nazi-Deutschland treten Hollywood-Stars wie Marlene Dietrich, Bing Crosby und Edward G. Robinson in für die Soldaten veranstalteten Shows auf. Nach dem Krieg thematisieren Hollywood-Filme die Gräueltaten der Nazis ebenso wie die Probleme, denen sich die heimkehrenden Soldaten stellen müssen. Mit zahlreichen Filmausschnitten gewährt der dritte Teil von "Hollywood im Krieg - An der Front" Einblick in die einzigartige Medienschlacht der USA, die unsere Sicht auf die Geschichte bis heute prägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La Guerre d'Hollywood Regie: Michel Viotte