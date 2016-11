RTL2You 07:00 bis 07:55 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Angst in der Mjunik WG D 2016 16:9 HDTV Merken Der Tag fängt für Sophia sehr früh an, denn sie muss schon um 04:30 Uhr nach Düsseldorf fliegen. Lina bekommt beim Friseur unterdessen eine coole Typveränderung verpasst, während Luisa daheim einen Putztag einlegt. Filiz wiederum muss neue Bilder für ihr Modelbuch machen. Am späten Nachmittag werden die Mädels von der Nachricht des Amoklaufs im Münchner Einkaufszentrum erschüttert. Angst und Panik machen sich breit. Und dann erreicht Filiz ihre Mama nicht mehr... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

