RTL2You 03:35 bis 04:50 Dokusoap Next, Please! D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Victoria hat genaue Vorstellungen von einem Mann: Er sollte groß, clever und auf keinen Fall ein Macho sein. Neben dem Tanzen, gehören Reisen, Shoppen und Modeln zu den Hobbys der hübschen Blondine. Victoria hat es satt, alleine zu sein und hofft, dass ihr Singledasein bei Next, please! ein Ende findet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Next, Please!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 429 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 224 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 159 Min. Die Schrecken der Medusa

Thriller

Tele 5 02:25 bis 04:10

Seit 104 Min.