Sky Sport 2 20:00 bis 22:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Mattersburg - SK Rapid Wien, 17. Runde* Stereo Live 16:9 HDTV Drei Spiele, drei Pleiten. Quo vadis, Rapid? Nach den Niederlagen in Salzburg und in der Euro-League beim KRC Genk zogen die Hütteldorfer auch gegen Spitzenreiter Sturm den Kürzeren. "Wir haben sehr viel investiert, wir haben dem Gegner wenige Situationen gegeben, um in Führung zu gehen. Leider gehen wir durch eine Standardsituation in Rückstand", sagte Rapids neuer Cheftrainer Damir Canadi nach dem 1:2. "Es reicht halt momentan nicht. Wir müssen jetzt Ruhe bewahren." Der Druck auf Rapid steigt immens. Sturm und Altach haben bereits 13 Zähler Vorsprung, die beiden Verfolger WAC und Admira sitzen mit einem Punkt Rückstand im Nacken. Klappt's bei Schlusslicht Mattersburg mit dem ersten.