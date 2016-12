RTL 9 03:30 bis 04:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence Retour au bercail D 2008 Merken Deux jeunes garçons tombent en panne d'essence sur l'autoroute et décident de siphonner un véhicule utilitaire. Mais ils oublient de reboucher le réservoir et le véhicule prend feu quand le chauffeur vide sa pipe sur la portière. Judith surprend Martin en train de fouiller dans les dossiers pour trouver celui de Driesen. Martin lui explique que Driesen refuse de lui parler du déroulement de sa grossesse. Kevin revient au central après l'enterrement de son ami, mais la reprise est difficile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simona Brokmann (Rita Brandt) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Mariam Kurth (Nicole Held) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Clemens Löhr , Denis Delic Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic

