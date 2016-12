RTL 9 22:25 bis 23:55 Sonstiges Anaconda, le prédateur USA, BRA, PER 1997 Merken Pour les besoins d'un documentaire, l'anthropologue Steven Cale se rend dans la jungle amazonienne. Il est accompagné de la réalisatrice Terri Flores et de son équipe venus tourner des scènes sur un peuple inconnu adorateur de serpents géants. Au cours d'une tempête, ils portent secours à Paul Sarone, un chasseur de reptiles échoué sur la berge. Terri se méfie instinctivement de cet inconnu qui révèle peu à peu sa nature féroce. Quand le professeur Cale est grièvement blessé lors d'une plongée, Sarone prend la direction des opérations en promettant de conduire le bateau vers l'hôpital le plus proche. En réalité, avec la complicité du capitaine Mateo, il cherche à capturer vivant un anaconda. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Terri Flores) Ice Cube (Danny Rich) Jon Voight (Paul Serone) Eric Stoltz (Dr. Steven Cale) Jonathan Hyde (Warren Westridge) Owen Wilson (Gary Dixon) Kari Wuhrer (Denise Kalberg) Originaltitel: Anaconda Regie: Luis Llosa Drehbuch: Hans Bauer, Jim Cash, Jack Epps jr. Kamera: Bill Butler Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 16