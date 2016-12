RTL 9 20:40 bis 22:25 Sonstiges Anacondas : à la poursuite de l'orchidée de sang USA 2004 Merken Au c?ur d'une jungle inexplorée de Bornéo pousse une orchidée aussi rare que mystérieuse. Celui qui la découvrira pourra en tirer un sérum de jeunesse miraculeux. Un groupe de scientifiques, avide de gloire et de fortune, se lance à la poursuite de cette orchidée unique. Tous ignorent qu'au plus profond d'une nature hostile, un terrifiant prédateur veille et les attend. Insaisissable, silencieux, il peut surgir n'importe où. Il ne laisse aucune chance à ses proies et les condamne à une mort atroce. Qui sera le premier? Y en aura-t-il seulement pour survivre au cauchemar? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Messner (Bill Johnson) KaDee Strickland (Sam Rogers) Matthew Marsden (Dr. Jack Byron) Nicholas Gonzalez (Dr. Ben Douglas) Eugene Byrd (Cole Burris) Karl Yune (Tran) Salli Richardson-Whitfield (Gail Stern) Originaltitel: Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid Regie: Dwight H. Little Drehbuch: John Claflin, Daniel Zelman, Michael Miner, Hans Bauer, Jim Cash, Jack Epps jr., Edward Neumeier Musik: Nerida Tyson-Chew Altersempfehlung: ab 16