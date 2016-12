RTL 9 03:30 bis 03:55 Sonstiges 112 Unité d'urgence Indiscrétions D 2008 Merken Dans une épicerie, un jeune homme se fait piquer par une araignée au venin mortel cachée dans un cageot de bananes. Il parvient à appeler le central avant de sombrer dans l'inconscience. Au QG, Steffi surprend une conversation entre Doreen et Jenny, où celle dernière lui parle du baiser échangé avec Florian. Nicole décide de faire une croix sur ses penchants pour Kadir et arrive avec une fournée de loukoums faits maison... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic

