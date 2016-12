RTL 9 14:05 bis 15:40 Sonstiges Portrait coupable CDN 2002 Merken Après avoir été agressée par un inconnu, Sarah use de ses talents de dessinatrice pour tracer le portrait de son tortionnaire aux policiers. Celui-ci est aussitôt envoyé en prison. La jeune femme décide alors de se servir ses aptitudes artistiques pour aider d'autres victimes à identifier leurs bourreaux. Puis, les années passent. Sarah épouse Michael. Mais un jour, alors qu'elle aide les autorités à reconstituer le portrait d'un homme suspecté d'avoir violé et tué de nombreuses femmes, Sarah se rend compte qu'elle dessine le visage de son mari. Malgré ses efforts pour le protéger, Michael est emprisonné. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Sarah Reynolds) Peter Outerbridge (Theodore Gray) Stephen Young (Det. Nick Sousa) John H. Brennan (Michael Reynolds) John Moore (Brett) Holly Uloth (Rebecca Shapiro) Jennifer Rae Westley (Dana) Originaltitel: The Rendering Regie: Peter Svatek Drehbuch: David Amann Musik: James Gelfand