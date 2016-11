Niederlande 1 10:30 bis 11:20 Sonstiges VPRO Vrije Geluiden Ivan en Nora Fischer, Ben van Gelder, Sacred Songs NL 2016 HDTV Merken Iván Fischer (1951) is naast oprichter en dirigent van het Boedapest Festival Orkest, ook componist. Toen Melchior Huurdeman hem in 2015 opzocht in z'n geboortestad Boedapest sprak Fischer over zijn "collagesysteem" waarin hij verschillende muziekstijlen met elkaar laat botsen. Volgens Fischer hoort bij deze eclectische wereld ook eclectische muziek. Om dit te illustreren neem hij zijn dochter, zangeres Nora Fischer, mee. Begin december is de Haagse Nieuwe Kerk podium voor de eerste editie van het festival Sacred Songs. Een festival voor religieus geïnspireerde muziek uit alle windstreken. Festivalonderdeel Haagse Stemmen verenigt Haagse koren rond het thema Vrede en Licht. Altsaxofonist Ben van Gelder (1988) is te gast met zijn New Yorkse kwintet. Zijn nieuwste album "Among Verticals" komt voort uit een compositie-opdracht van The Jazz Gallery, New Yorks belangrijkste podium voor eigentijdse muziek. Een samensmelting van stijlen met als uitgangspositie Cubaanse muziek en kleurrijke schilderkunst van de Tsjechische schilder Frantisek Kupka. In Google-Kalender eintragen Moderation: Melchior Huurdeman Originaltitel: VPRO Vrije geluiden