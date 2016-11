Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Menschliche Versuchskaninchen GB 2013 Stereo 16:9 Merken Sollte man von manchen Selbstversuchen besser die Finger lassen? Diese Folge von "Auf eigene Gefahr" zeigt Wissenschaft an der Schmerzgrenze. Wie zum Beispiel den "Fliegenden Holländer" Ferry Jacobs, der sich als menschliche Kanonenkugel von einem Katapult auf über 260 km/h beschleunigen lässt. Warum riskiert der Mann sein Leben? Das kann man doch heutzutage alles berechnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned