Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga LASK Linz - FC Blau-Weiß Linz, 20. Runde Vor der Winterpause geht's beim Linzer Stadtderby zwischen Spitzenreiter LASK und Schlusslicht Blau-Weiß rund. Am letzten Spieltag rangen die "Schwarz-Weißen" im Spitzenspiel bei Austria Lustenau den ehemaligen Tabellenführer mit 4:2 nieder und thronen nun auf Rang eins. "Das waren sehr wichtige Punkte für uns", meinte Top-Torjäger Rene Gartler. "Wir sind jetzt Tabellenerster und das war unser Ziel. Lustenau hat eine sehr gute Leistung geboten und war in der zweiten Hälfte dominanter als wir. Wir waren heute sehr effektiv und das war der Schlüssel zum Erfolg." Auch nach dem Stadtduell will der LASK ganz oben überwintern. Dafür muss gegen Blau-Weiß der Derby-Sieg her.