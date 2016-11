Sky Sport Austria 07:39 bis 09:39 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga Cashpoint SCR Altach - SV Guntamatic Ried, 17. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Mit einem 2:1 beim SV Mattersburg beißt sich Altach oben fest und bleibt mit Spitzenreiter Sturm im Gleichschritt. Dabei war das Match im Burgenland wegen des Platzverweises für Nicolas Ngamaleu ein hartes Stück Arbeit. "Heute war es nicht so leicht für uns mit der Gelb-Roten Karte am Ende der ersten Hälfte", meinte Stürmer Louis Mahop, "aber wir haben gekämpft und sind froh, dass wir mit den drei Punkten nach Hause fahren." Ried hingegen kassierte mit dem 1:2 gegen St. Pölten seine zweite Pleite in Folge. Trainer Christian Benbennek war überhaupt nicht zufrieden: "Wenn dir als Heimmannschaft plötzlich das Herz und die Leidenschaft fehlen und St. Pölten einem das vormac. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

