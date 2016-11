RTL 9 14:05 bis 15:40 Sonstiges L'ombre d'une rivale L'ombre d'une rivale CDN 2005 Merken Jeannie et William Costigan semblent goûter un bonheur parfait : un solide mariage, une fille magnifique du nom de Trish et une belle propriété dans un quartier aisé. Pourtant, des problèmes existent. William, directeur général d'une chaîne de télévision locale, passe beaucoup de temps au bureau. Jeannie, chroniqueuse à succès, se retrouve du jour au lendemain sans emploi. Même si leur couple a vécu des périodes difficiles, il n'était pas préparé à l'arrivée de Donna Germaine. Cette séduisante jeune femme au passé trouble vient, en effet, emménager en face du couple avec sa tante Grace. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Niven (Donna Germaine) Susan Blakely (Jeannie Costigan) Lila Bata-Walsh (Trish Costigan) Peter Michael Dillon (Chuck) Linda Smith (Sally Innes) Tori Hammond (Rita) Caroline Redekopp (Kelli) Originaltitel: Perfect Neighbour Regie: Douglas Jackson Drehbuch: Ken Sanders, Richard Dana Smith Musik: Richard Bowers, Henry J. Lindley