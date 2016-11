RTL 9 23:55 bis 01:25 Sonstiges Le bal de l'horreur USA, CDN 2008 Merken Trois ans après le massacre de sa famille par un dangereux psychopathe, Donna a enfin repris une existence normale et se prépare à vivre la soirée la plus importante de l'année : le bal de promo du lycée. Ce qu'elle ignore, c'est que Richard Fenton, le tueur, s'est échappé de l'asile pour la retrouver...Le détective Winn se lance à sa poursuite pour éviter le pire, mais Fenton a de l'avance. Alors que la fête bat son plein, le tueur passe à l'attaque... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brittany Snow (Donna Keppel) Scott Porter (Bobby) Jessica Stroup (Claire) Dana Davis (Lisa Hines) Collins Pennie (Ronnie Heflin) Kelly Blatz (Michael) James Ransone (Detective Nash) Originaltitel: Prom Night Regie: Nelson McCormick Drehbuch: J. S. Cardone Musik: Paul Haslinger