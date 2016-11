RTL 9 14:00 bis 15:35 Katastrophenfilm Piège de glace CDN 2010 20 40 60 80 100 Merken Sous les étendues gelées de l'Alaska se prépare une catastrophe écologique : la fonte progressive du permafrost entraîne la formation de rivières souterraines de méthane liquide. Or cet élément extrêmement volatile engendre une série de tremblements de terre aussi violents que destructeurs. Une équipe va tenter de juguler ce phénomène, qui menace la planète entière. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fehr (Michael Webster) Holly Elissa (Emily Webster) Nicholas Carella (Ram) Rob LaBelle (Bruce Worthington) Ryan Grantham (Shane Webster) Jodelle Ferland (Tia Webster) Marsha Regis (Carolyn) Originaltitel: Ice Quake Regie: Paul Ziller Drehbuch: David Ray Kamera: Anthony C. Metchie Musik: Michael Neilson Altersempfehlung: ab 12