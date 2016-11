N24 Doku 08:40 bis 09:15 Dokumentation Super-Check beim Jumbo-Jet - Ein Gigant wird zerlegt D 2011 Merken Flugzeuge sind das sicherste Verkehrsmittel. Damit das so bleibt, müssen sie regelmäßig gewartet werden. Die größte Inspektion ist der so genannte D-Check. Bei der Maschine "Tango-Alpha" ist er etwa alle fünf Jahre fällig. Systematisch wird die ca. 150 Millionen Euro teure Boeing auseinandergenommen - alles wird abmontiert, in seine Einzelteile zerlegt und geprüft. Läuft alles nach Plan, sollte nach nur 50 Tagen der Jumbo wieder flugbereit auf dem Vorfeld stehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Super-Check beim Jumbo-Jet - Ein Gigant wird zerlegt

