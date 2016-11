RTL 9 05:10 bis 06:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence La crise de jalousie de trop D 2008 Merken Ronnie et Sybille ont arrêté de fumer, mais Sybille continue en cachette dans le dos de son mari. Quand Ronnie revient d'un footing et manque de surprendre sa femme en train de fauter, Sybille écrase sa cigarette sans vérifier si celle-ci était bien éteinte. Peu après, un incendie se déclare dans l'appartement du couple. Pendant ce temps, au service des urgences, Heiko et Jenny se réconcilient enfin alors que Martin se retrouve obligé de garder dans son bureau Max, le fils de Bender, pendant toute une journée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Hagen Haas, Sabine Leipert, Julia Neumann, Carolin Seeger Musik: Samir Kadribasic

