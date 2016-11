RTL 9 02:30 bis 03:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence Douleureuse cohabitation D 2008 Merken Un homme, très stressé par les difficultés qu'il rencontre dans son travail, crève un pneu sur l'autoroute. Il décide malgré tout de continuer sa route pour pouvoir arriver à l'heure à un important rendez-vous. Quelques kilomètres plus tard, il provoque un grave accident de la route. Pendant ce temps, au service des urgences, Florian s'en prend à son père après avoir eu vent de sa relation avec Steffi, et il lui reproche de lui avoir menti. Les relations entre le père et le fils, tous les deux amoureux de la même fille, redeviennent plus tendues que jamais. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mariam Kurth (Nicole Held) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Oliver Hohengarten, Sabine Leipert, Bernd Lemke, Julia Neu Musik: Samir Kadribasic

