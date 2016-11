RTL 9 22:30 bis 00:20 Sonstiges Au bout de la nuit USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Flic alcoolique, solitaire et tête brûlée, Tom Ludlow est membre de l'Ad Vice, une unité spéciale de la police de Los Angeles, dirigée par le capitaine Wander, qui ferme les yeux sur ses méthodes expéditives. Il en veut par ailleurs à son ex-partenaire, Terrence Washington, qui a semble-t-il témoigné contre lui devant les services internes. Mais alors qu'il apostrophe celui-ci dans une épicerie, deux tueurs font irruption et déchargent leurs armes sur Washington. Légèrement blessé, Ludlow est rapidement évacué par Wander, qui lui conseille de faire disparaître le film de la caméra de surveillance pour éviter les soupçons. Mais le capitaine Biggs, des services internes, est déjà sur le coup. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keanu Reeves (Détective Tom Ludlow) Chris Evans (Détective Paul Diskant) Jay Mohr (Sgt. Mike Clady) Naomie Harris (Linda Washington) Martha Higareda (Grace Garcia) Amaury Nolasco (Détective Cosmo Santos) Daryl Gates (Le chef) Originaltitel: Street Kings Regie: David Ayer Drehbuch: Kurt Wimmer, Jamie Moss, James Ellroy Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 18