RTL 9 17:00 bis 18:50 Komödie 7 ans de séduction USA 2005 Après une rencontre peu orthodoxe dans un avion, Oliver et Emily reprennent le cours de leurs vies dans leurs villes respectives, persuadés de ne plus jamais se revoir. Pourtant, le hasard ne cesse de les remettre en contact dans les mois et les années qui suivent, et ils sont bientôt forcés de constater qu'au-delà de l'attirance physique initiale, et au gré de leurs courtes liaisons, une véritable complicité s'est étonnamment installée entre eux. Pourtant, Oliver et Emily en sont sûrs : ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Enfin... en sont-ils vraiment si sûrs Schauspieler: Ashton Kutcher (Oliver Martin) Amanda Peet (Emily Friehl) Kathryn Hahn (Michelle) Kal Penn (Jeeter) Ali Larter (Gina) Taryn Manning (Ellen Martin) Gabriel Mann (Peter) Originaltitel: A Lot Like Love Regie: Nigel Cole Drehbuch: Colin Patrick Lynch Kamera: John de Borman Musik: Alex Wurman