Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Spielräume - Nachtausgabe Musikalischer Kitsch: Trivial oder (manchmal auch) genial? Merken Der Schlagersänger, dessen Name mir partout nicht einfallen will, hat einmal in einem Interview gesagt: "Meistens ist es Kitsch, was ich mache. Aber wertvoller Kitsch." Nur wenige Begriffe sind so unklar und umstritten. In der Musik wird am ehesten der volkstümliche Schlager mit diesem Wort in Verbindung gebracht, aber viele Musikliebhaber/innen wenden die Beschreibung eines "minderwertigen, sehnsuchtsartigen Gefühlsausdrucks" auf alle möglichen Arten von Musik an. Die Schwierigkeit, Kitsch zu definieren, zeigt sich nicht zuletzt in der "Unübersetzbarkeit" des deutschen Wortes. Britische Übersetzer zählten Kitsch zu den zehn am schwierigsten zu übersetzenden Begriffen. Die Gäste dieser "Spielräume - Nachtausgabe" diskutieren über eine mögliche Definition und darüber, ob Kitsch Kunst sein kann und darf. Nicht zuletzt präsentieren sie jede Menge "guilty pleasures", die selten oder nie auf Ö1 zu hören sind. In Google-Kalender eintragen