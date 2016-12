Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Tone Poems Merken Drei Alben unter dem Titel "Tone Poems" hat das kleine US-Label "Acoustic Disc" 1994, 1995 und 2000 herausgebracht. Es sind Alben, auf denen sich die Musiker David Grisman, Tony Rice, Martin Taylor, Mike Auldridge und Bob Brozman in unterschiedlichen Paarungen zusammengetan haben, um die edelsten Mandolinen und Gitarren ihrer Sammlungen vorzustellen und miteinander in Beziehung treten zu lassen. Dabei ist aus altbekannten Stücken und neuen Kompositionen tatsächlich so etwas wie Klangpoesie entstanden, gleichzeitig aber auch eine detaillierte Dokumentation der Meisterwerke der US-amerikanischen Instrumentenbaukunst aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen