Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Heimische Nager mit Seltenheitswert Das Murmeltier. Mit Pfiff und dickem Pelz / Der Hamster. Dicke Backen, leere Taschen / Das Kalenderblatt 02.12.1946: "Operation Highjump" beginnt. Von Thomas Grasberger Merken Das Murmeltier - Mit Pfiff und dickem Pelz. Autorin: Anja Mösing. Wenn ein Murmeltierweibchen aus dem Winterschlaf erwacht, ist es nicht nur von vielen Bären umgeben - den Murmeltiermännchen, sondern auch von Affen -den Jungtieren der Murmel. Und alle haben vor dem ersten Bissen zuerst eins im Sinn: Ganz schnell neue Murmeltierjunge zeugen! Schließlich haben sie wenig Zeit bis zum nächsten Winter, so ein Murmeltierjahr ist kurz und dauert oft nicht einmal sechs Monate. In dieser kurzen Zeit heißt es, Junge zur Welt bringen, sie säugen, entwöhnen und ihnen und sich selbst schnell zu einer stattlichen Speckschicht verhelfen. Von ihr allein zehrt ein Murmeltier während seines rund sieben Monate dauernden Winterschlafs. Mehr über die eiszeitlich geprägte Biologie und das kuriose Sozialverhalten von Marmota Marmota, lat. Alpenmurmeltier, in dieser Sendung. In Google-Kalender eintragen

