Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Verschwundene Kinder D 2000 Endlich kommt Bewegung in den Fall mehrerer Kindesentführungen, der die Ermittler in der letzten Zeit auf Trab hielt. Auf frischer Tat stellen die HeliCops Spediteur Renz, als er gerade die 11-jährige Nadja entführen will. Doch Renz scheint nur eine Randfigur in dem abgekarteten Spiel. Steckt der Antiquitätenhändler Gerstenberg, für den Renz an jedem Tag einer Kindesentführung unterwegs war, dahinter? Um dem aalglatten Geschäftsmann auf die Schliche zu kommen muss sich die Einsatztruppe etwas einfallen lassen. Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Iris Junik (Gina Holland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Oscar Ortega Sánchez (Renz) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Andy Bausch Drehbuch: Hans G. Müller-Welters Kamera: Martin Schlesinger Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12