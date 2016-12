ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Geschafft! CDN 2010 2016-12-02 02:05 Stereo Merken Die Beurteilung der Rookies durch den Polizeichef steht bevor, was Andy und ihre Freunde dazu bringt, einen besonders kritischen Blick auf ihre Leistungen zu werfen. Der Tod eines Mädchens bei einer privaten Feier fordert die jungen Polizisten nochmal heraus, sich durch ihre individuellen Stärken bei der Klärung des Falls zu beweisen. Während Dov und Chris die Partygäste befragen und dabei neue Hinweise entdecken, muss Andy der Familie der Verstorbenen die tragischen Nachrichten überbringen. Die Reaktion der Mutter schockiert Andy so sehr, dass sie ihr eigenes Leben und ihre Berufswahl infrage stellt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Ben Bass (Sam Swarek) Travis Milne (Chris Diaz) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: John Fawcett Drehbuch: Noelle Carbone, Esta Spalding Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 12