ATV 2 21:05 bis 22:00 Krimiserie The Closer In letzter Sekunde USA 2009 2016-12-02 01:15 Stereo Brenda und Fritz müssen sich sogar noch wenige Stunden vor ihrer Hochzeit mit Ermittlungen beschäftigen. Während Fritz die Chance erhält, den Drogenbaron El Jefe endlich hinter Gitter zu bringen, untersucht Brenda einen Mordfall: Der Manager eines Escort Service wurde bei einem Raubüberfall erschossen. Das Überwachungsvideo hilft nicht weiter, weil der Täter vermummt war. Die Ermittler sind überzeugt, dass der Mann hinter einer ganzen Serie von Überfällen auf ähnliche Agenturen steckt. Brenda vermutet außerdem, dass der Täter Insider-Informationen von jemandem erhält, der für alle betroffenen Agenturen arbeitet?. Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Tony Denison (Detective Andy Flynn) G.W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Matthew Penn Drehbuch: Ken Martin, Leo Geter Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine