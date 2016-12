ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Der Handy-Mörder USA 2009 2016-12-02 00:20 Stereo Merken Brenda steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, als ein Handy gefunden und bei der Polizei abgegeben wird. Da der SMS-Speicher brisante Nachrichten enthält, entflieht Brenda dem Hochzeitsplanungsstress und stürzt sich lieber wieder in die Arbeit. Denn die Mitteilungen auf dem Handy lassen ein Mordkomplott vermuten: Offenbar hat die Besitzerin des Telefons ihren Lover mit dem Mord an ihrem Mann beauftragt, und dieser Auftrag wurde scheinbar schon umgesetzt. Doch dann geht auf dem Handy plötzlich eine neue SMS von dem mutmaßlichen Mörder ein. Er fühlt sich von seiner Geliebten betrogen und droht, auch sie zu töten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sergeant David Gabriel) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Anthony John Denison (Detective Andy Flynn) G.W. Bailey (Detective Lieutenant Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: James Duff Drehbuch: Steven Kane Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12